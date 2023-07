Demi Lovato a lansat Swine Demi Lovato a lansat “Swine”. Este o melodie puternica, inspirata de milioanele de oameni din mișcarea pentru justiția reproductiva, care au protestat și continua sa lupte pentru dreptul de a alege. Cantecul vine inainte de aniversarea a 1 an de la decizia Curții Supreme de a pune capat dreptului constituțional la avort in Statele Unite. Profiturile nete ale lui Demi din „SWINE” pentru o perioada de un an vor fi donate Fondului de Justiție Reproductiva, care la randul sau va direcționa catre trei organizații non-profit: NARAL Pro-Choice America, Plan C și Rețeaua Naționala a Fondurilor pentru… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

