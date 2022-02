Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe locuri ”de care nu se mai ocupa nimeni de 20 de ani” din Parcul Natural Vacaresti au fost igienizate vineri, fiind incarcate si transportate aproximativ 2 tone de deseuri, a anunțat vineri primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pe pagina sa de Facebook, citat de Agerpres. „Ne ocupam de…

- Primaria Capitalei se va asocia cu Administratia Parcului Natural Vacaresti si cu Sectorul 4 in scopul dezvoltarii de proiecte si initiative comune. Un proiect in acest sens a fost adoptat in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMP), cu 32 voturi “pentru”, 1 “impotriva”…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca demisia liderului sindicaliștilor din STB, Vasile Petrariu, din funcția de consilier general la Primaria Capitalei vrea sa ascunda urmele lasate de acesta. Nicușir Dan considera ca in spatele lui Petrariu a stat Gabriela Firea și cere procurorilor sa o…

- Adrian Vigheciu, consilier general in Consiliul General al Municipiului București, atrage atenția ca oameni apropiați de primarul Nicușor Dan dau semnale puternice in direcția renunțarii la unele subvenții, ceea ce ar face viața bucureștenilor un infern. Social-democratul arata ca exista bani pentru…

- Liderul de sindicat al STB, Vasile Petrariu, a anunțat, luni, ca a demisionat din PSD și din funcția de consilier general la Primaria Capitalei. Acesta a facut anunțul și pe Facebook, dar și intr-o conferința de presa. Petrariu iși motiveaza decizia susținand ca acest protest nu este unul politic, așa…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a scris vineri seara, pe Facebook, ca proiectul de hotarare privind noul preț al gigacaloriei nu este deocamdata pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din 26 noiembrie.„Am convocat Consiliul General al Municipiului București…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declara ca USR-PNL-PMP nu au ajuns la un acord privind noul preț al gigacaloriei și nu este pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București, scrie Digi24. Nicușor Dan a transmis printr-o postare pe Facebook, ca a convocat CGMB pentru data…