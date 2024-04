Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca sambata, 13 aprilie, intre orele 09,00 si 12,00, va avea loc o actiune de ecologizare a Parcului Natural Vacaresti la care pot participa si voluntari. „Pentru ca Delta Vacaresti sa ramana un loc curat si primitor pentru toti vizitatorii, dar si pentru…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a transmis duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in ultimii trei ani, perioada mandatului sau, s-a reusit dezafectarea cablurilor aeriene din Bucuresti pe aproximativ 1.000 de kilometri de retea, fata de un total de 1.200 de kilometri, cat s-a realizat in perioada…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, marti, inceperea lucrarilor la o banca de tesut in interiorul Spitalului Colentina si a mentionat ca aceasta ar putea fi gata la sfarsitul anului, potrivit news.ro. “Am inceput lucrarile la Banca de Tesut din interiorul Spitalului Colentina, un proiect extrem…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marti ca fostul cinematograf Scala si alte doua imobile vor fi consolidate cu fonduri nerambursabile prin Programul National de Consolidare a Cladirilor cu Risc Seismic Ridicat. ”Cladirea in care se afla fostul cinematograf Scala si alte doua imobile situate…

- In mesajul sau, Piedone atrage atenția asupra situației alarmante in care se afla arborii din sector și ii adreseaza chiar o rugaminte lui Nicușor Dan: "Hai la munca! Treci la treaba, profesore, ca… daca nu ne composteaza ploșnițele, sigur ne strivește vreun copac!" "HAI LA MUNCA! Verifica urgent…

- Lui Marius Manole nu i-au ieșit acrobațiile pe scena. Accidentul suferit pe scena in timpul scectacolului in piesa „Repetiție pentru o lume mai buna” l-a trimis la spital, la Urgența. Cu rana la genunchi, actorul a indurat pana la finalul spectacolului. In timpul unei secvențe, Marius Manole a alunecat…

- Un aliment care ne este la indemana tuturor ne poate ajuta in lupta cu kilogramele nedorite. Este vorba despre branza proaspata, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic . „Cu branza proaspata se slabește mult și repede Pe vremuri, daca faceai hepatita sau erai in convalescenta dupa vreo boala grava,…