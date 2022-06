Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden da vina pe companiile petroliere din Statele Unite, pentru ca prețul petrolului nu doar ca nu scade, insa risca sa creasca și mai mult decat pana acum, ceea ce agraveaza inflația și așa ridicata. Un singur gigant petrolier a caștigat anul acesta mai mult decat Dumnezeu,…

- Președintele american Joe Biden a anunțat la Summit-ul celor doua Americi de la Los Angeles ca Statele Unite intenționeaza sa puna in aplicare inițiative cu mai multe țari pentru a crește producția de alimente și ingrașaminte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Luni, Abbott Laboratories, intre ale carui produse se afla si Similac, a convenit cu Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) masurile necesare pentru a relua productia fabricii din Sturgis. ”Sunt incantat sa spun astazi (joi n.r.) ca am facut deja progrese semnificative si cred ca suntem…

- Președintele american Joe Biden le-a transmis șefilor serviciilor de informații sa nu mai permita „scurgerea” de informații privind razboiul din Ucraina catre presa, scriu Politico și NBC. Cererea liderului de la Casa Alba vine dupa ce marile site-uri de știri americane au dezvaluit, folosind surse…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite vor interzice accesul navelor rusești in porturile americane, in incercarea de a izola și mai mult Moscova pe fondul invaziei sale in Ucraina, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Reprezentanti ai Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite au indicat luni ca un grup de experti va aborda calendarul si grupele de populatie pentru utilizarea dozelor de rapel ale vaccinurilor impotriva COVID-19 in cadrul unei intrevederi care va avea loc mai tarziu in…

- Presedintele american Joe Biden a atras atentia joi ca unele crize de alimente in urma invaziei ruse in Ucraina si sanctiunilor impuse Rusiei vor fi ''reale'' si a discutat acest subiect cu liderii europeni cu care s-a intalnit la Bruxelles, relateaza agentia EFE si postul CNN și preluat de agerpres.…

- Moderna a anuntat joi ca a cerut Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) sa autorizeze o a patra doza de vaccin anti-COVID-19 pentru toti adultii, relateaza AFP. Solicitarea depusa se refera la "adultii cu varsta de 18 ani si peste care au primit o prima doza de rapel", a declarat…