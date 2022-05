Stiri pe aceeasi tema

- Un canadian din Vancouver, proprietarul unui Tesla Model Y, a trait o experienta inspaimantatoare, fiind la un pas de moarte. In timp ce stationa la un semafor, masina sa electrica a luat foc din senin. Soferul a ramas blocat in interior pentru cateva momente si doar datorita prezentei de spirit a reusit…

- In urma cu cateva momente, un accident rutier s-a produs pe Autostrada A1 la km 102, in care unul dintre autorurismele implicate s-a rasturnat. Citește și: Argeș. Doua autoturisme s-au ciocnit la Moșoaia La fața locului au fost solicitați sa intervina pompierii de la Detașamentul Bradu cu o autospeciala…

- Dominic Marcu revoluționeaza Motorsportul din Romania! Dupa ce anul trecut a concurat in premiera mondiala cu un Mini electric in competițiile de Viteza in Coasta, acum se da cu o Tesla Model 3 Performance, mașina realizata dupa un proiect gandit 100% de el. La finalul cursei caștigate, mașina lui „a…

- Procuratura Anticorupție informeaza despre rezultatul perchezițiilor efectuate la un ex-magistrat al Curții de Apel Chișinau, Vladislav Clima. Astfel, procurorii anunța ca nu au depistat și ridicat obiecte și documente relevante pentru cazul examinat.

- In martie, Volkswagen a prezentat noul model ID. Buzz, versiunea electrica a emblematicului Transporter/Multivan. Acum, constructorul german se pregatește sa lanseze o versiune noua care se va conduce singura. Mașina autonoma va arata identic cu un ID. Buzz de serie și este programata sa fie lansata…

- Spre sfarșitul lui 2021, studioul italian de design faimos Italdesign a prezentat un teaser cu un viitor model electric ce poarta numele Delorean. La inceputul acestui an, compania americana, cunoscuta pentru modelul DMC-12, a prezentat un teaser oficial cu noul model electric, de unde am aflat și numele…

- Spre sfarșitul anului trecut, Volkswagen a dezvaluit modelul ID.5, o varianta coupe a lui ID.4. Mașina dispune de versiuni de pana la 299 de cai putere și promite o autonomie de pana la 520 de kilometri. Producția modelului a inceput, inca din luna ianuarie la uzina din Zwickau, iar modelul poate fi…

- Constructorul german a confirmat ca varianta SUV a modelului electric EQS va fi dezvaluita oficial in 19 aprilie. Noul model electric va debuta in cadrul Salonului Auto de la Beijing și va fi construit in Statele Unite, la uzina din Vance din statul Alabama. Tot acolo sunt construite și modelele EQS…