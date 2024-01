Stiri pe aceeasi tema

- ”Desi multe organizatii tind sa priveasca incidentele de frauda drept putin probabile, de obicei pe baza increderii pe care o au atat in angajati, cat si in partenerii de afaceri, realitatea este ca astfel de evenimente nu pot fi anticipate si gestionate corespunzator fara o strategie de preventie care…

- Trainingurile pentru angajați și politicile interne de raportare, elemente-cheie pentru prevenirea și combaterea fraudei corporative Articol de opinie de Denisa Simion, Manager, și Elton Mata, Manager, Consultanța Financiara, Servicii Corporate Forensic, Deloitte Romania Deși multe organizații tind…

- Inteligența artificiala și alte tehnologii vor amplifica potențialul oamenilor și al organizațiilor de a atinge noi frontiere ale performanței in afaceri și nu numai Raport Accenture Technology Vision 2024 Lumea se afla in mijlocul unei schimbari tehnologice de proporții, pe masura ce inteligența artificiala…

- Cea mai mare problema cu care se va confrunta tranziția energetica globala in urmatorul deceniu nu este tehnologia sau politica. Sunt banii. Reconfigurarea sistemelor energetice pentru a elimina emisiile de carbon va fi un proiect de investiții de mai multe trilioane de dolari. In ultimii ani, energia…

- Intre primii bogatași ai lumii nici o femeie. Prima e abia pe locul 14Forbes a publicat topul celor mai bogati oameni din lume, un sfert din totalul averilor primilor zece miliardari aparținand lui Elon Musk. Averile celor mai bogați 10 oameni din lume au crescut cu aproape 115 miliarde de dolari…

- Lovitura crancena pentru giganții petrolieri: risca sa piarda trilioane de dolari, in timp ce scade cererea pentru combustibili (studiu)Tarile care sunt dependente de vanzarea de titei si gaze risca sa piarda trilioane de dolari pana in 2040, in timp ce scade cererea pentru combustibili fosili, potrivit…

- Presedintele rus a promulgat luni bugetul Rusiei pentru perioada 2024-2026, care prevede pentru anul viitor o crestere cu 66% a sumelor alocate Apararii fata de anul in curs, in contextul razboiului din Ucraina, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.In contextul razboiului din Ucraina, anul viitor…