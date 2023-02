Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de PC-uri la nivel mondial au totalizat 65,3 milioane de unitați in al patrulea trimestru din 2022, reprezentand o scadere cu 28,5% fața de al patrulea trimestru din 2021, conform rezultatelor preliminare date publicitații de Gartner. Aceasta marcheaza cea mai mare scadere trimestriala a livrarilor…

- Val de concedieri in domeniul tehnologiei. Google a anunțat vineri suprimarea de aproximativ 12.000 de locuri de munca in intreaga lume. Valul reducerii de personal in domeniul tehnologiei a inceput inca din vara. Dupa ce marile companii de tehnologie au concediat in masa(Amazon, Meta și Microsoft )…

- Dupa Amazon, Meta și Microsoft, a venit randul Alphabet, compania mama a Google, sa anunțe un plan de disponibilizare de amploare, cu eliminarea a aproximativ 12.000 de locuri de munca la nivel mondial, adica puțin peste 6% din totalul forței de munca, potrivit AFP.

- Dupa Amazon și Microsoft a venit randul Alphabet, compania-mama a Google, sa anunțe ca va renunța la 12.000 de angajați, aproximativ 6% din forța de munca. Sectorul tehnologic se resimte in toata lumea din cauza disponibilizarilor, iar companiile iși pun speranțele intr-un viitor legat de inteligența…

- Alphabet Inc., compania-mama a Google , elimina nu mai puțin de 12.000 de locuri de munca, așa cum se arata intr-o notificare trimisa staff-ului de catre CEO-ul Sundar Pichai. Anunțul vine la foarte puțin timp dupa ce Microsoft a anunțat decizia de a da afara 10.000 de angajați, și marcheaza astfel…

- Reducerile de locuri de munca la Amazon vor afecta peste 18.000 de angajati, mai mult decat se estimase anterior, a recunoscut grupul miercuri, dupa dezvaluirile din Wall Street Journal, care a mentionat 17.000 de plecari, potrivit Le Figaro.Intr-un mesaj pe site-ul grupului, CEO-ul Andy Jassy…

- CEO-ul Tesla (TSLA), SpaceX și Twitter are o valoare de 137 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, suficient de bun pentru locul al doilea pe lista celor mai bogați din lume, dupa președintele LVMH (LVMHF), Bernard Arnault . Dar la apogeul sau in noiembrie 2021, averea neta a…

- Șeful Tesla și al Twitter a fost a doua persoana care a adunat o avere de peste 200 de miliarde de dolari, depasind acest prag in ianuarie 2021, la cateva luni dupa directorul Amazon Jeff Bezos, dar in mai puțin de doi ani Elon Musk a devenit singura persoana din istorie care a și pierdut suma de 200…