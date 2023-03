Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața cutremuratoare. Mariana Zinner a pierdut un copil in urma cu cațiva ani, iar acest moment a lasat-o cu multe goluri in suflet. Insa, a venit cu multa incredere in talentul și pasiunea ei pentru gatit.

- Ieri seara, in emisiunea Chefi la cuțite, Catalin Scarlatescu a obținut inca o victorie la jocul de amuleta. Jurații au concurat cu Iosif Ștefanescu, degustarea fiind facuta de Mario Fresh, intr-o ediție Chefi la cuțite care a fost lider de audiența.

- Ediția din aceasta seara a fost plina de provocari pentru concurenții de la America Express. Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu s-au separat pentru 24 de ore, iar iubita celebrului chef a plecat pentru a-și cauta cazare.

- Ediția de aseara, „America Express” a fost una plina de emoții, mai ales ca la final, una dintre echipe a fost nevoita sa paraseasca show-ul, dupa cursa pentru ultima șansa. Puya și Melinda au fost eliminați din competiția de pe Drumul Aurului. Concurenții America Express aflați in careu au așteptat…

- Situație incredibila la America Express. Chef Catalin Scarlatescu a fost palmuit de catre o localnica din Guatemala, in cadrul unei misiuni din competiție. Reacția incredibila a juratului de la Chefi la Cuțite. Ce a spus partenera lui, Doina Teodoru. America Express ține telespectatorii cu sufletul…

- Tensiunea este la cote maxime la America Express! Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au avut prima cearta dupa o proba. De la ce a pornit totul intre cei doi. Ce a deranjat-o pe iubita juratului de la Chefi la Cuțite.

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza unul dintre cuplurile preferate ale fanilor America Express. Deși sunt impreuna de un an de zile și ceva, dupa cum a spus chiar juratul de la Chefi la Cuțite, cei doi nu ar fi vorbit despre mariaj, pana acum. Cu toate acestea, un alt concurent pare sa-i…

- Telespectatorii de la Antena 1 s-au bucurat de prima ediție de la America Express - Drumul Aurului. Concurenții au avut parte de provocari, dar și tensiuni in efectuarea misiunilor. Ovidiu Buta a fost cel care a facut o dezvaluire neașteptata in competiție, asta dupa ce e concurentul a repetat in nenumarate…