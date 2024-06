Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Spaniei a invins joi seara, la Gelsenkirchen, scor 1-0, echipa nationala a Italiei, detinatoarea trofeului, intr-un meci contand pentru grupa B a turneului final Euro 2024. Spaniolii s-au calificat in optimile de finala, informeaza news.ro.

- Riccardo Calafiori (22 de ani), fundașul central de la Bologna, a fost autorul unul autogol in meciul Spania - Italia, din runda cu numarul #2 a Campionatului European din Germania. Dupa o prima repriza in care spaniolii au luat cu asalt careul Italiei, iar paradele reușite de Donnarumma au ținut tabela…

- La inițiativa Federcalcio și a sponsorului tehnic Adidas, o panza de 15 metri lungime, reprezentand un tricou azzurro al selecționatei Italiei, a fost intins pe o parte din cele 136 de Trepte Spaniole. „Forza Azzurri” e mesajul transmis pana in Germani de tifosii campioanei Europei. Cu mai puțin de…

- Echipa de fotbal a Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3 0 3 0 , in aceasta seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania.Au marcat Morata in min 29, Fabian Ruiz minutul 32 si Carvajal in min. 45 2. ...

- Jucatoarea de volei nascuta la Turda, Daria Cocan, va evolua și in sezonul urmator pentru formația de prima liga, Corona Brașov. „Sunt fericita ca voi continua alaturi de Corona Brașov. Imi doresc ca sezonul urmator sa realizam cat mai multe lucruri frumoase impreuna. Sunt incantata ca pot lucra cu…

- Dupa ce a declansat o criza diplomatica fara precedent intre Spania și Argentina, calificand-o, fara a o numi, pe sotia premierului iberic drept „corupta", presedintele argentinian Javier Milei a afirmat, joi, ca prim-ministrul iberic Pedro Sanchez este „de rasul Europei" in materie de diplomatie, informeaza…

- Un recent raport realizat de compania de formare The Knowledge Academy din Marea Britanie a desemnat Parisul drept cel mai prielnic oraș pentru start-up-uri, urmat indeaproape de Madrid și Barcelona. Raportul a evaluat diverse orașe pe o scara de la 0 la 10, ținand cont de factori precum disponibilitatea…

- Pana la sfarsitul anului 2025, Chery planuieste trei modele SUV fiecare din marcile Omoda si Jaecoo, cu un mix de tipuri de combustibil pentru a servi diferite parti ale Europei. Chery este unul dintre cativa producatori de automobile chinezi care aduc vehicule mai ieftine, in mare parte electrice,…