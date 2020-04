Delia Rus lanseaza “Weirdo (Imi pierd mintile)”, prima piesa de pe EP-ul “Jurnal de introvertit”

“Weirdo (Imi pierd mintile)” este prima piesa lansata de pe EP-ul Deliei Rus, “Jurnal de introvertit”. O piesa scrisa de Delia, “Weirdo” reprezinta un dialog intre 2 personalitati ale artistei. Conversatia piesei este purtata de extemele ei si se transforma usor intr-o lupta pentru omogenizarea acestor parti contradictorii care o definesc pe cantareata. “Piesa este despre cea buna si cea rea: cea introvertita si cea extrovertita. As vrea sa se hotarasca si sa fie aleasa una, dar cum alegerea asta nu va fi facuta niciodata, facem un balci de caractere si personaliatati sub acelasi nume, sub aceeasi…