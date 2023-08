Stiri pe aceeasi tema

- Are doar 11 ani și ii place sa cante și sa-i incante pe cei din jur cu vocea sa superba. Sofia Iacob, eleva a Școlii Gimnaziale “Coresi” din Targoviște și-a lansat, recent, primul videoclip, care a prins extrem de rapid la public. Piesa “Vara asta e mea”, filmata la Targoviște, a strans aproape 8000…

- Vara aceasta este efervescenta pentru Delia. Artista iși bucura fanii cu o noua lansare, piesa “Gustul care te fura”, rockish, cu multa energie care subliniaza spiritul rebel al Deliei. “Gustul care te fura” a fost compusa de Delia cu Alex Cotoi, cel care și semneaza producția piesei. Videoclipul oficial…

- Delia revine cu o noua piesa, Scandal, de data asta in colaborare cu HVNDS. Artista a facut primele declarații despre melodie. Din trupa face parte și Iustin Cimpeanu, fost concurent in echipa lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite De altfel, celebrul bucatar a fost și el implicat intr-un alt proiect…

- Controversata, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single, “Scandal”, in colaborare cu HVNDS. Piesa, un mix de stiluri muzicale rock-trap este un adevarat manifesto al rebelilor, al celor care nu respecta regulile și care vor sa iși faca vocea auzita. “Scandal” a fost compusa de…

- Surprizele se țin lanț la Sprint Music și cea mai hot colaborare vine de la fermecatoarea Codruța Filip care impreuna cu What’s UP au lansat o piesa ce se vrea hitul verii. Aceasta se numește ”Ce nu fac eu pentru tine” și are parte de un videoclip la fel de vesel precum piesa, cu un invitat mega special…

- Porți deschise la Bezid Comedia „Iubire dublu distilata"Casa Municipala de Cultura "Eugen Nicoara" Reghin Sursa: Visit Mures Recomandari de evenimente pentru sfarșitul de saptamana in Mureș at Sursa articolului: Recomandari de evenimente pentru sfarșitul de saptamana in Mureș Credit autor: Punctul.…

- Veste minunata pentru pasionații de povești clasice și spectacole captivante. Piesa „Cenușareasa – Doar o poveste?”, pusa in scena de Teatrul pentru Copii și Tineret Gong din Sibiu, va putea fi vizionat marti, 13 iunie, incepand cu ora 11:00, la Casa de Cultura din Viseu de Sus. Aveți posibilitatea…

