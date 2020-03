Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus ține in casa vedetele care in aceste momente petrec timp cu familia. Andra, una dintre cele mai indragite artiste de la noi le-a transmis un mesaj romanilor prin care sa incerce sa previna infectarea cu COVID-19.

- Dupa Gigi Becali și Andra, acum familia Borcea se alatura celor care sprijina spitalele din Romania in plina pandemie de coronavirus. Aceștia au donat suma de 100.000 de euro pentru Spitalul Colțea din București.

- Fostul fotbalist Antonio Cassano (37 de ani) a indemnat oamenii sa stea acasa intr-un mod inedit: italianul considera ca in loc sa ieși afara, mai bine te uiți la filme și faci copii! Italia este țara europeana cea mai afectata de coronavirus. Aproape 3.000 de italieni au murit din cauza noului virus…

- Cu toate ca peste tot sunt transmise mesaje prin care romanilor li se cere sa stea in casa, reprezentanții “weSKI Muntele Mic” va cheama la „aer curat”. In plina pandemie de coronvirus, acestia ii invita la schi pe toti cei care... vor sa plece din casa. The post Pentru cei plecati de acasa. Invitație…

- Te-ai astepta ca in plina criza epidemiologica romanii sa fie mai atenti la regulile impuse de autoritati. Cand cei care le incalca sunct chiar oficiali ai bisericii, situatia este cu atat mai grava

- In plina pandemie de coronavirus, o romanca stabilita in Vicenza, Italia, a fost arestata, pentru ca și-a batut de mai multe ori soțul italian, in varsta de 79 de ani. Femeia ar fi fost violenta și cu vecinii, care au incercat sa intervina in mai multe randuri, informeaza gazetaromaneasca.com.In varsta…

- Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, intrand de luni in carantina. Chiar și așa, zeci de oameni și lautari din Onești, au traversat orașul pentru a conduce un membru al familiei pe ultimul drum.