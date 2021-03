Delia Matache (38 de ani) și soțul ei, Razvan Munteanu (43 de ani), iubesc vacanțele in destinații exotice. In prezent, cuplul se afla in Maldive, de unde Delia a publicat mai multe fotografii in costum de baie. Deranjata de un articol de presa in care este acuzata ca „și-a tunat posteriorul”, solista a publicat mai multe imagini in mediul online in care a explicat ca este vorba doar despre un consum mare de calorii și de sport, nu de o operație. Delia, fotografii sexy din vacanța in Maldive Totodata, artista a spus ca fotografiile depind și de perspectiva și de unghiul din care sunt realizate.…