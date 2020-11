Delia a comis-o. Ce a făcut artista: a venit Poliția și a plouat cu amenzi Delia, jurata de la X-Factor, și una din semnatarii scrisoarii deschise catre Guvern, a cam uitat de reguli. A decis sa uite de regulile impuse de autoritași, și a dat o mare petrecere pe una din terasele bucureștene. Numai ca totul s-a terminat cu amenzi usturatoare din partea poliției. Delia, de la DJ la platitor […] The post Delia a comis-o. Ce a facut artista: a venit Poliția și a plouat cu amenzi appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Delia a semnat scrisoarea prin care 90 de cantareți din Romania cereau bani de la guvern pe motiv ca nu au mai avut concerte. Insa, tot cantareța este cea care nu respecta legea și pune in pericol populația. Politisti de la Sectia 2 au aplicat sambata o sanctiune contraventionala in valoare de 2.000…

