Delgaz Grid a modernizat staţiile de transformare Stănileşti şi Murgeni din judeţul Vaslui, parte dintr-un proiect investiţional de 31 milioane lei ”Lucrarile de inlocuire a unor echipamente de inalta si medie tensiune la statiile de transformare Stanilesti si Murgeni au fost finalizate. De asemenea, au fost create conditiile necesare pentru integrarea in SCADA (control si achizitie de date la distanta) a celor doua obiective care fac parte din proiectul de modernizare a cinci statii din judetul Vaslui”, anunta compania. Obiectivele fac parte din proiectul de modernizare a cinci statii de transformare din judetul Vaslui: Husi, Stanilesti, Vetrisoaia, Falciu si Murgeni. Valoarea totala a investitiei este de peste 31 de milioane de lei. Calitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

