Delegatie in Hawaii Un parlamentar care a slujit in forul legislativ din Romania timp de 20 de ani.Ca sa-l rasplateasca, Parlamentul il trimite intr-o delegatie in Hawaii. Cand ajunge in camera de hotel, o tanara foarte frumoasa care statea intinsa in pat.Revoltat, pune mana pe telefon si suna acasa: Nu aveti pic de respect pentru pozitia mea? Sunt parlamentar de peste 20 de ani! Asta e o dovada grasa de nesimtire si lipsa de respect! Auzind acestea, tanara, rusinata, vrea sa plece.Dupa ce a terminat de vorbit la telefon, parlamentarul roman i se adreseaza: -Tu unde pleci? Nu pe tine sunt suparat! Articolul Delegatie… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

