- Vineri, 20 aprilie, delegația Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș condusa de Președintele CCIAT Florica Chirița a fost invitata la sediul Ambasadei Republicii Populare Chineze din București la o intalnire de lucru cu E.S. Domnul Han Chunlin, Ambasador.

- Adrian Bughiu, vicepreședinte al Consiliului Județean, George Caval, președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, și Simion Zamfir, director general ai CCIA Argeș, s-au intalnit miercuri, 19 aprilie 2023, la Pitești, cu Excelența Sa Dr. Zafar Iqbal, ambasadorul Pakistanului in Romania.…

- O delegație a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș aflata intr-o misiune economica in Japonia intre 25 martie și 2 aprilie a fost primita ieri, 30 martie, de Excelența Sa Ovidiu Dranga, ambasadorul Romaniei la Tokyo. Prilejul a fost folosit pentru trecerea in revista a particularitaților…

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 7 martie, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in…