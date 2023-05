Delegaţia României la Eurovision 2023 condusă de un fost arestat pentru mită și ultraj Delegatia Romaniei la Eurovision 2023 care a plecat sambata spre Liverpool pentru a susține o prima repetiție este condusa de un personaj controverat din TVR care a petrecut mult timp in beciurile poliției. Ieri, in arestul poliției, azi șef la Eurovision Controversatul președinte-director general al Societații Romane de Televiziune (SRTv), Dan-Cristian Turturica, finul eternului șef al SPP, Lucian Pahonțu, deși acesta acum s-a cam lepadat de el, a decis ca un personaj cu un trecut infracțional sa fie pus manager pentru doua dintre cele mai importante și de tradiție programe ale TVR: Eurovision… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar urma sa scape de orele de așteptare in salile de judecata supraaglomerate, dupa ce un proiect al USR care prevede programarea proceselor pe ore a fost adoptat de de Parlament.Practica citarii tuturor cauzelor la ora de deschidere a ședinței de judecata, fara a fi stabilite și intervale…

- Guvernul Romaniei a aprobat, la sfarsitul lunii martie, un proiect de lege care va reglementa in mod unitar domeniul constructiilor. "Pentru a intra in vigoare, noul proiect de lege trebuie votat de Parlament, promulgat de presedinte si publicat in Monitorul Oficial. Practic, va mai dura o perioada…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, a facut un anunț de ultim moment. E vorba despre un proiect de lege ce a fost depus joi la Parlament. Vestea vine chiar cu cateva zile inainte de Paște, perioada in care multe gospodine au inceput deja pregatirile pentru a prepara acasa…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, marti, ca „gaura la bugetul de stat” nu este in niciun caz de 20 de miliarde lei, iar incetinirea colectarii veniturilor se ridica la 4,7 miliarde lei fata de ce era programat, adaugand ca este bine ca statul sa ia masuri de consolidare bugetara pe partea…

- Romania va avea un nou Cod al amenajarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor care va aduce mai multe noutați importante. Astfel, ar trebui ca elaborarea și aprobarea unui Plan Urbanistic General (PUG) sa dureze maximum doi ani, iar termenul pentru a obține o autorizație de construire sa nu…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat marți, 28 martie 2023, pentru numirea actualului prefect al Capitalei, Toni Grebla, in funcția de președeinte al Autoritații Electorale Permamente (AEP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- USR a anuntat ca presedintele Consiliului National al Audiovizualului, Monica Gubernat, va veni la Comisia pentru cultura a Camerei Deputatilor pe 28 martie, pentru o discutie despre situatia mass-media din Romania si rolul CNA, anunța Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa remis vineri AGERPRES…

- Fostul premier, Ion Chicu, se intreaba retoric de ce avem practic aceeași componența a Guvernului. Criticile vin, dupa ce ieri, premierul desemnat, Dorin Recean, a prezentat echipa guvernamentala pe care astazi, in Parlament o va prezenta și va cere votul de sprijin. „Palata nr. 6 din Președinție crede…