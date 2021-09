Stiri pe aceeasi tema

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat o dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora existenta la nivelul Uniunii Europene. In Romania, creșterea tarifului la energie electrica a declanșat…

- PSD a prezentat soluțiile pe termen scurt privind creșterea prețurilor la electricitate și gaze naturale, propunand adoptarea unei legi care sa duca la plafonarea prețului la nivelul mediei ultimelor 6 luni și subvenționarea a 50% din scumpirea rezultata in facturile populației, a declarat deputatul…

- Preturile record la electricitate inregistrate in prezent in tarile membre ale Uniunii Europene arata ca blocul comunitar trebuie sa renunte la combustibilii fosili si sa accelereze tranzitia la energia verde, a declarat marti vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, informeaza Reuters.…

- In opinia delegației PSD din Parlamentul European eforturile premierului Cițu de a elimina orice forma de opoziție, inclusiv din mass media, vulnerabilizeaza Romania in UE, scriu europdeputații intr-un comunicat de presa ca reacție la apariția in mass media a documentului intitilat „Linii de comunicare…