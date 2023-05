Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit, astazi, invitația din partea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica de a face parte din Grupul de Lucru Anti-Mita (Working Group on Bribery) și de a adera la Convenția Anti-Mita a Organizației (”Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica privind…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca saluta constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Inființarea Comisiei speciale parlamentare OCDE denota angajamentul transpartinic…

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva organizeaza, astazi, un protest in fata Camerei Deputatilor , actiune la care sunt asteptati sa participe membri de sindicat din intreaga tara, alaturi de reprezentanti ai Confederatiei Sindicale Nationale Meridian si ai unor asociatii profesionale si patronale…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a coordonat, astazi, reuniunea Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor Romaniei cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). In cadrul reuniunii, a fost analizat stadiul procesului de aderare, dupa finalizarea cu succes a primei…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anuntat ca sustine modificarea legislatiei in asa fel incat in domenii strategice statul sa poata infiinta noi companii. Asta in condițiile in care acelasi stat care nu a fost capabil sa faca profitabile unele dintre companiile pe care le detine. Ministrul invoca…

- Aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) este urmatorul pas pe drumul Romaniei catre modernizare, dezvoltare si prosperitate, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca in multe domenii importante va fi necesara contributia constructiva a mediului de…

- Aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) este urmatorul pas pe drumul Romaniei catre modernizare, dezvoltare si prosperitate, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca in multe domenii importante va fi necesara contributia constructiva a mediului de…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, a ținut un discurs in care l-a ridicat in slavi pe șeful sau, premierul Nicolae Ciuca. Acesta a spus ca prim-ministrul este un lider care ”știe calea” și care “știe sa utilizeze busola” pentru a consolida legaturile noastre cu valorile și beneficiile…