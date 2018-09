Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Comisiei de la Venetia se va afla la Bucuresti joi si vineri pentru pregatirea unei opinii referitoare la modificarile recente aduse Codului penal si Codului de procedura penala de catre Parlament, conform site-ului acestui organism consultativ al Consiliului Europei. Comisia de la Veneția…

- Ziare.com a facut o analiza a celor mai grave declaratii facute de acesta in ultima perioada. Dintr-un total de 7, 6 sunt de la Antena 3 . 1: OUG pentru revizuirea sentintelor Tudorel Toader: "Eu voi propune premierului si Guvernului adoptarea unei ordonante de urgenta. O Ordonanta de urgenta a Guvernului…

- Un nou protest este anunțat, duminica seara, in Piața Victoriei din Capitala. Oamenii vor sa iasa din nou in strada pentru a-și arata nemulțumirea fața de adoptarea in Parlament a noului Cod Penal și a Codului de Procedura Penala. Un protest este anunțat și luni, ziua in care PSD urmeaza sa anunțe decizia…

- Autorul articolului, Kit Gillet, noteaza ca noile modificari vin la mai putin de un an distanta de o ordonanta de urgenta care dezincrimina coruptia de nivel mic. Daca atunci guvernul a cedat presiunii publicului, avand loc cele mai mari proteste de dupa revolutie, de data aceasta executivul continua…

- Partidul Național Liberal a anunțat ca parlamentarii sai, printre care și inițiatorii moțiunii de cenzura, vor fi alaturi de protestatarii din Piața Victoriei. Liberalii spun ca gestul lor este unul de respect pentru cei care se lupta pentru menținerea democrației. Partidul Național Liberal a anunțat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut, luni, intrebat despre o posibila Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea Codurilor penale, ca nu stie nimic pentru ca a fost plecat din Bucuresti cateva zile. “Nu a facut nimeni cu mine o astfel de dezbatere. Daca voi fi solicitat, atunci…