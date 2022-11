Degetul acuzator spre celălalt Este dificil sa intalnesti o persoana care nu si-ar face griji niciodata despre ce vor crede altii despre ea. Opinia celor din jur se pare ca a devenit importanta pentru noi, chiar daca nu ne place sa recunoastem acest lucru, si aceasta importanta pe care o conferim spuselor celorlalti vine la pachet intotdeauna cu teama ca am putea intalni o persoana semnificativa, cu autoritate - care va spune ceva neplacut despre noi, despre tinuta noastra, despre modul nostru de a gandi sau trai. E ca si cum un inculpat ar sta in fata unei instante, asteptand, din clipa in clipa, sa se pronunte sentinta la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

