Defrișările, în fruntea problemelor legate de mediu care îi îngrijorează pe români (studiu) Un studiu realizat in luna iunie de Ipsos pentru ING Bank arata problemele legate de mediu care ii ingrijoreaza pe romani. In topul clasamentului se afla defrișarile (37%), urmate de incalzirea globala (34%) și calitatea aerului (31%). Totodata, romanii sunt ingrijorați de schimbarile climatice (29%), poluarea apei (29%), poluarea solului (24%), gestionarea deșeurilor (23%) și epuizarea resurselor naturale (16%). In același timp, o treime din romani se așteapta ca instituțiile financiare sa educe și sa creasca nivelul de conștientizare in randul angajaților, clienților și a altor persoane implicate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu ING Bank Romania Un studiu realizat in luna iunie de Ipsos pentru ING Bank arata problemele legate de mediu care ii ingrijoreaza pe romani. In topul clasamentului se afla defrișarile (37%), urmate de incalzirea globala (34%) și calitatea aerului (31%). Totodata, romanii sunt ingrijorați de schimbarile…

- Cercetatorii de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) au analizat intr-un studiu in ce masura alegatorii roman pot distinge intre un șef de partid real și unul fictiv. Pur și simplu au intrebat peste 1.100 de persoane (eșantion reprezentativ la nivel național) care este opinia lor despre…

- Piata de tigarete ilicite continua sa creasca in UE, din cauza tigarilor contrafacute de pe piata franceza, potrivit unui nou studiu realizat de KPMGSe estimeaza ca numarul de tigari ilicite consumate in Uniunea Europeana a crescut cu 1,3 miliarde in 2021 si ajunge la 8,1 din consumul total din regiune…

- Majoritatea romanilor (71,2%) considera Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina, 87,3% dintre ei cred ca liderii rusi ar trebui sa fie condamnati pentru crimele de razboi, iar 65% au o parere buna despre faptul ca NATO si SUA trimit mai multe trupe in Romania, releva un sondaj realizat, in…

- Ministrul Culturii Lucian Romascanu a declarat ca asteapta rezultatul unei anchete si isi doreste ca TVR sa nu fie implicata in scandalul eliminarii punctajului juriului romanesc de la Eurovision, subliniind ca acest concurs ar merita o "resetare" pentru ca "votul politic, pe simpatii si vecinatati,…

- Experiența de cetațean, de profesor și de senator mi-a aratat ca puțini sunt cei care ințeleg cu adevarat ce este și ce face Uniunea Europeana. Și mai puțini sunt cei care ii cunosc mecanismele de decizie și ințeleg funcționarea modelului european de economie. E mult mai ușor sa spui: ”Așa a zis UE!”…

- Rasismul in Germania. Mai mult de o cincime din populație (22%) declara ca a experimentat rasism, arata un studiu publicat de Centrul German de Cercetare pentru Integrare și Migrație – DeZIM.

- In general despre vecini, prieteni, colaboratori, aliati etc. se vorbeste urat, dar pe la spate. De exemplu, Romaniei nu-i prea convenea ca era mereu pusa in tandem cu Bulgaria cand era vorba despre aderarea la UE sau la admiterea in spatiul Schengen considerandu-se cu un pas inaintea tarii vecine.…