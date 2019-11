Defrişările din pădurea amazoniană din Brazilia au depăşit pragul de 10.000 de kilometri pătraţi într-un an Defrisarile din padurea tropicala amazoniana din Brazilia au depasit pragul de 10.000 de kilometri patrati pentru prima data din 2008 in perioada august 2018 - iulie 2019, in crestere cu 43% fata de ultimele 12 luni, conform cifrelor oficiale actualizate, citate de AFP. Aceste date arata o crestere de 74,5% a suprafetei despadurite in teritoriile indigene intr-un an, a informat Institutul national de cercetare spatiala din Brazilia (INPE). In total, cea mai mare padure tropicala din lume a pierdut 10.100 de kilometri patrati intr-un singur an, fata de 7.033 de kilometri patrati intre august 2017… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Industria vendomatelor din Romania a ajuns la o valoare a pietei de peste 280 milioane euro, in crestere cu 9% fata de anul trecut, in contextul in care tot mai multi clienti prefera solutiile de proximitate cand consuma cafea, snacks-uri sau bauturi racoritoare, iar calitatea cafelei de la automate…

- In Romania s-a depasit pragul de 1 milion de votanti, iar in strainatate sunt aproape 400.000 de voturi exprimate. Cea mai mare prezenta la vot, la ora 09.30 se consemneaza in judetele Teleorman (6,79 -), Ilfov (6,58 -), Olt (6,53 -), Constanta (6,51-) si Tulcea (6,32-), iar cea mai mica in judetele…

- Defrisarile din padurea tropicala amazoniana din Brazilia au atins in acest an cel mai inalt nivel din ultimii peste zece ani, conform datelor guvernamentale prezentate luni, care confirma o accentuare a acestui fenomen sub conducerea presedintelui de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, informeaza Reuters.…

- Padurea amazoniana risca sa intre intr-un proces ireversibil de disparitie, arata un raport al unui institut de cercetare axat pe politici economice. Pana in 2021, padurea tropicala ar putea sa nu mai produca suficienta ploaie pentru a se autosustine, din cauza despaduririlor. In acel moment, jungla…

- Guvernul Romaniei prognozeaza o crestere economica de 5,7% in anul 2020, desi exista dubii ca in acest an vom putea atinge tinta de 5,5%, iar numeroase economii mondiale sunt in pragul recesiunii.

- Rata defrisarilor din padurea amazoniana braziliana din ianuarie-august aproape s-a dublat in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, fiind afectati in plus 6.404,4 kilometri patrati (fata de 3.336,7 kilometri patrati), conform datelor oficiale provizorii furnizate duminica, citate de AFP, transmite…

- Rata defrisarilor din padurea amazoniana braziliana din ianuarie-august aproape s-a dublat in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, fiind afectati in plus 6.404,4 kilometri patrati (fata de 3.336,7 kilometri patrati), conform datelor oficiale provizorii furnizate duminica, citate de AFP. Aceasta…

- Rata defrisarilor din padurea amazoniana braziliana din ianuarie-august aproape s-a dublat in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, fiind afectati in plus 6.404,4 kilometri patrati (fata de 3.336,7 kilometri patrati), conform datelor oficiale provizorii furnizate duminica, citate de AFP,…