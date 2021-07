Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele pentru examenul de Definitivat 2021 au fost publicate astazi de Ministerul Educatiei. In urma notelor obtinute de profesori, rata de promovare la examen, inainte de contestatii este de 72,90%.

- Razvan Oaida (23 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a promovat examenul de licența de la Facultatea de Educație Fizica și Sport din cadrul Universitații „Spiru Haret”. Exista și fotbaliști care se preocupa de partea academica. Unul dintre ei e Razvan Oaida, cel care ieri a inchieat cu brio cursurile…

- 67,75% este rata de promovare in prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2021 (dupa soluționarea contestațiilor), in județul Vrancea Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale din județul Vrancea la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie…

- Rata de promovare in Vrancea la examenul de Bacalaureat din acest an este de 64,82% inainte de contestatii, in crestere fata de anul precedent, cand doar 63,27% dintre absolventii de liceu au promovat examenul, potrivit unui comunicat al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea. ‘Rata cumulata…

- Examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, a inceput luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana.Azi, marti, 29 iunie, are loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului si a specializarii. In Dambovita, examenul…

- In acest an, rata de promovare a absolvenților din licee la bacalaureat este de 87,52 %, care este cu 0,11 puncte procentuale mai mare fața de sesiunea de bacalaureat 2019, la aceeași etapa. Astfel, dintre cei 10 914 liceeni, 9 552 au promovat examenul național de Bacalaureat. Din cei 4 601 candidați…

- Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 29 iunie, se va desfașura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii. Ultima proba scrisa,…

- Liceenii au scris azi examenul de bacalaureat la limba straina. Potrivit datelor Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii, la aceasta proba au participat 16.121 de candidati. In acest an, 1.301 candidati au obtinut nota zece din oficiu la limba straina, in baza certificatelor recunoscute internațional.…