Deficitul de cont curent în scădere – TradeVille Resursele De Energie Primara Au Scazut In Primele 5 Luni Din 2023 Conform INS, resursele de energie primara au scazut in primele 5 luni din 2023 cu 0.9%, iar cele de energie electrica au inregistrat o scadere de 4.3% fata de primele 5 luni din 2022. Pe de alta parte, producția interna a resurselor de energie primara a marcat o creștere de 3.4% in primele 5L 2023, insumand 7.68 mil. tep (tone echivalent petrol), cu o pondere de 56.75% din totalul resurselor de energie, restul de 43.2% fiind importuri. Totodata, consumul final de energie electrica s-a contractat cu 5.2% vs. 5L 2022, in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ford a spus ca preturile pentru unele dintre cele mai putin scumpe versiuni ale Lighting ar urma sa scada cu aproape 10.000 de dolari. Preturile pentru toate versiunile, inclusiv modelul de top Platinum, vor scadea cu cel putin 6.000 de dolari fata de nivelurile stabilite in martie. Compania a crescut…

- Economia a crescut in trimestrul al doilea cu 0,8% fata de primul trimestru, mai lent decat ritmul de 2,2% consemnat in primele trei luni ale anului. Analistii intervievati de Reuters au anticipat o crestere de 7,3% a PIB-ului din trimestrul al doilea. Purtatorul de cuvant al Biroului National de Statistica,…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.V.2023, au totalizat 13.544.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 122.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 7.687.800 tep, in crestere cu 251.900 tep (+3,4%) fata de perioada 1.I-31.V.2022,…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6-, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul…

- Productia industriala a Romaniei a scazut cu 4,6%, atat ca serie bruta, cat si care serie ajustata, in primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in intervalul…

- Producția animala in județul Bacau a inregistrat schimbari semnificative in luna martie 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent și fața de luna februarie 2023, conform datelor Direcției Județene de Statistica. In ceea ce privește producția de carne, s-a inregistrat o creștere substanțiala…

- Activitatile non-petroliere au crescut cu 5,8% in primul trimestru, fata de aceeasi perioada a anului precedent, a declarat Autoritatea Generala de Statistica, citand estimari semnal, in timp ce activitatile petroliere au crescut cu 1,3%. Activitatile de servicii guvernamentale au avansat cu 4,9%, se…

- Piata de Spa si Wellness din Romania a inregistrat o crestere semnificativa in ultimii ani, iar acest lucru se datoreaza in parte si pandemiei care a generat mai mult interes pentru turismul de sanatate si refacere, precum si pentru mentinerea sanatatii si bunastarii fara o investitie majora in timp,…