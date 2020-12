Deficitul de cont curent a scăzut până la 3,7% din PIB în octombrie Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 8,78 miliarde euro, in primele 10 luni din 2020, in scadere cu 3,71% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 9,12 miliarde euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 995 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 715 milioane euro, balanta veniturilor primare si-a marit deficitul cu 191 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mare cu 810 milioane euro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

