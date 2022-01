Stiri pe aceeasi tema

- 2021 a fost al doilea cel mai costisitor an din istorie pentru companiile de asigurari din intreaga lume, pierderile asigurate de pe urma catastrofelor naturale s-au ridicat anul trecut la aproximativ 120 de miliarde de dolari, fiind depasite doar de pagubele in valoare de 146 miliarde de dolari inregistrate…

- China a raportat un excedent comercial record in decembrie si in 2021, exporturile depasind estimarile, in contextul pandemiei care a afectat comertul global, dar unii analisti se asteapta la incetinirea livrarilor internationale in urmatoarele luni, transmite Reuters, citat de Agerpres. In 2021,…

- China a înregistrat un excedent comercial record atât în decembrie cât și în tot anul 2021, în condițiile în care exporturile au depașit așteptarile în aceasta perioada a pandemiei, dar unii analiști estimeaza o încetinire a livrarilor externe în…

- Departamentul pentru Comert a anuntat marti ca deficitul comercial a scazut in octombrie cu 17,6%, pana la 67,1 miliarde de dolari, aceasta fiind cel mai mare declin procentual din aprilie 2015. Economistii chestionati de Reuters estimasera un deficit de 66,8 miliarde de dolari. ”Deficitul comercial…

- Deficitul comercial al Statelor Unite a scazut puternic in octombrie, pe fondul cresterii exporturilor la un nivel record, fiind posibil ca acestea sa contribuie la cresterea economica in acest trimestru, pentru prima data in mai mult de un an, transmite Reuterspotrivt news.ro. Departamentul…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei s-a ridicat la valoarea de 16,740 miliarde de euro, in primele noua luni ale anului, in crestere cu 3,682 miliarde de euro fata de acelasi interval din 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. Conform…

- Deficitul comercial al Statelor Unite a atins nivelul-record de 80,9 miliarde de dolari in luna septembrie, in contextul scaderii puternice a exporturilor si cresterii importurilor, informeaza agentia Associated Press, anunța Mediafax. Departamentul Comertului de la Washington a anuntat joi…

- Fluxurile instituționale in produsele Bitcoin ( BTC ) au crescut brusc in octombrie, subliniind sentimentul optimist reinnoit in jurul criptomonedei emblematice. Produsele de investiții criptografice au inregistrat fluxuri de 288 de milioane de dolari in saptamana incheiata pe 31 octombrie,…