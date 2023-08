Stiri pe aceeasi tema

- Draftul noilor masuri fiscale aparut in spațiul public prevede, pe langa majorarea taxelor și impozitelor și limitarea unor scutiri fiscale, și creșterea accizelor, ceea ce va aduce noi scumpiri.

- Autoritațile Ucrainei au anunțat o alerta aeriana in toata țara din cauza pericolului atacurilor cu rachete.Sirenele au inceput sa sune la ora 11:07 in regiunea Poltava, apoi s-au raspandit rapid in regiunile de est, Kiev - iar in cateva minute alarma s-a raspandit in toata țara. CITESTE SI BREAKING…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica, realizat de Asociatia CFA Romania, a scazut cu 4,8 puncte, in luna iunie a acestui an, pana la valoarea de 54,2 puncte, iar anticipatiile pentru cursul de schimb releva o depreciere a leului fata de euro, cu o valoare de 5,0438 lei pentru un euro, respectiv o…

- Prețul mașinilor second hand din Romania a atins cel mai ridicat nivel din istorie. Asta din cauza faptului ca oamenii nu iși permit sa mai cumpere o mașina noua atat de ușor și inca o mai pastreaza pe cea veche.

- Guvernul a ajuns la un consens neoficial cu Comisia Europeana, astfel incat aceasta din urma sa nu inițieze suspendarea finanțarilor UE destinate Romaniei, atat din cadrul calendarului multianual cat și al PNRR , chiar daca țara va depași țintele de deficit bugetar in 2023 și 2024, conform surselor…

- PNL propune creșterea taxelor și a impozitelor pentru acoperirea uriașelor gauri bugetare. Astfel, de la 1 septembrie ar putea crește accizele, la pachet cu eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din agricultura și din construcții. Conform b1tv.ro , Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA Romania,…

- Impetum Group a facut publice concluziile celui de-al 8-lea studiu CONFIDEX care masoara increderea managerilor romani in economie in primul semestru al anului 2023. Dupa pandemie, conflictul din Ucraina, crizele din energie și cea a materiilor prime, deși exista inca multa incertitudine in economie,…

- Persoanele care se vor pensiona peste 10 ani vor avea o pensie de doar 30% din salariu, spun analiștii, punctand ca șocul financiar va fi unul greu de suportat.„Știm cu toții ca sistemul de pensii din Romania este unul nesustenabil pe termen lung. Conform analiștilor, persoanele care urmeaza sa se…