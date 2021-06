Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 2,29% din PIB dupa primele cinci luni al acestui an, de la 1,81% din PIB la sfarsitul lunii aprilie, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor. Deficitul bugetar, in suma de 26,18 miliarde de lei, este, insa, in scadere comparativ cu soldul negativ consemnat in aceeasi perioada a anului trecut, de 3,68% din PIB. „Acest rezultat a fost realizat in conditiile in care in perioada ianuarie-mai 2021 cheltuielile de investitii au fost cu 3,88 miliarde de lei mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar platile cu caracter exceptional…