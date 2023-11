Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex anunta, miercuri dimineata, ca s-a produs o defectiune la o geanitura in statia Tineretului, circulatia derulandu-se in sistem pendula intre Eroii Revolutiei si Piata Unirii 2.”Metrorex informeaza ca, astazi, 15 noiembrie 2023, in jurul orei 7:15, pe Magistrala 2 la statia de metrou Tineretului…

- Noua stație de metrou Tudor Arghezi, de pe Magistrala M2 Berceni-Pipera, va fi deschisa miercuri, 15 noiembrie, la ora 11.30, a anunțat Primariei Sectorului 4, intr-un comunicat.Circulația trenurilor de metrou se va face inițial intr-un sistem de tip pendula, intre stațiile Tudor Arghezi și Berceni.…

- Probleme la metrou. Circulatia pe Magistrala 4, intre statiile Basarab 2 – Grivita si Grivita-Straulesti, se realizeaza in sistem pendula, dupa ce un tren de metrou s-a defectat, vineri dimineata, in apropierea statiei Gara de Nord, anunța Metrorex. „Circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata…

- UPDATE 9:10 - Circulația a fost reluata in jurul orei 8.45, dar in stații este aglomerație din cauza intarzierilor cauzate de problemele tehnice anterioare.Autoritațile sunt la fața locului și incearca sa rezolve problema garniturii de metrou care s-a defectat pentru a elibera șinele.

- UPDATE 2 Pentru o mai buna circulatie a trenurilor pe Magistrala 5, in sistem pendula, aceasta a fost reorganizata, incepand cu ora 12:10, astfel:- Eroilor 2 – Favorit, pe firul 1, in sistem pendula,- Valea Ialomitei – Romancierilor, pe firul 1 in sistem pendula,- Favorit – Raul Doamnei, fir 2, in sistem…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 5 era intrerupta joi, de la ora 10:45, din cauza unei probleme tehnice la sistemul de siguranta a traficului, a anuntat Metrorex. Potrivit sursei citate, prin acest sistem sunt controlate semnalele, macazele si circuitele de cale. „Pana la remedierea defectiunii,…

- Calatorii sunt informati in legatura cu aspectele precizate mai sus, atat la intrarea in statiile Magistralei 5 de catre personalul comercial, cat si prin intermediul instalatiilor de sonorizare de la nivel vestibul si peron. Atentie daca veti calatori in Bucuresti Incepand cu ora 10:45, circulatia…

- Potrivit sursei citate, prin acest sistem sunt controlate semnalele, macazele si circuitele de cale. “Pana la remedierea defectiunii, se incearca reorganizarea circulatiei in sistem pendula. In aceste momente, personalul specializat Metrorex impreuna cu furnizorul sistemului intervin cu celeritate pentru…