Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR, a declarat, miercuri, ca situația ministrului de Interne, Lucian Bode, referitoare la teza sa de doctorat nu are legatura cu procesul de aderare a tarii noastre la spatiul Schengen. „Nu vreau sa comentez aceasta chestiune, suntem colegi, dar exista si…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, miercuri, referitor la decizia Comisiei de Etica a Universitatii Babes-Bolyai privind teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, ca este vorba de o situatie care se transeaza in instanta de judecata si nu se poate pronunta inainte…

- Comisia de etica a Universitații “Babeș-Bolyai” a analizat in detaliu teza de doctorat a lui Lucian Bode și a stabilit ca acesta a plagiat mult, nu nesemnificativ, cum susținea ministrul de Interne. Bode susține ca teza sa nu trebuia reevaluata. Comisia de etica a Universitații Babeș-Bolyai (UBB) din…

- „Susțin in continuare ca teza mea de doctorat nu conține preluari neautorizate, toate preluarile fiind evidențiate prin indicarea acestui lucru in notele de subsol și in lista de referințe”, a afirmat Bode intr-un punct de vedere remis Libertatea, luni, 9 ianuarie, dupa ce jurnalista de investigații…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat ca se afla la Berlin și se concentreaza pe discuțiile privind aderarea Romaniei la Schengen și nu se va pronunța asupra concluziilor analizei efectuate de jurnalista Emilia Șercan asupra tezei sale de doctorat, intr-un raspuns transmis pentru Libertatea.„Nu…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, susține marți intr-un comunicat ca ”verdictul UBB arata ca teza mea de doctorat este in regula, iar titlul de doctor acordat in anul 2019 este menținut”. Reacția sa a venit dupa ce Comisia de etica a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a constatat “o…

- Președintele USR, Catalin Drula, a declarat marți, 1 noiembrie, ca verdictul Comisiei de etica a Universitații Babeș-Bolyai „confirma ceea ce a susținut USR”, anume ca ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, a plagiat in teza de doctorat și ii cere „demisia de urgența din Guvern” sau, „revocarea acestuia…

- Fragmentele identificate ca fiind plagiate reprezinta 2,95% din teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, a concluzionat Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Totuși, comisia nu l-a sancționat.