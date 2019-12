Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de amploare cu degajari mari de fum a izbucnit joi dimineața intr-o hala industriala din Campia Turzii, județul Cluj. Focul se manifesta pe o suprafața de 4.000 de metri patrați de acoperiș.Alerta s-a dat in jurul orei 7:30, dupa ce o hala industriala din Campia Turzii a luat foc. Potrivit…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, detine mai multe terenuri intravilane si agricole, doua case, un cont de 300.000 de euro la BRD si venituri din dividende. Potrivit declaratiei de avere, care a fost publicata pe site-ul Guvernului, Ion Stefan detine…

- Vineri, 15 noiembrie, lanțul de cafenele Starbucks va inaugura la Suceava prima cafenea de acest tip din nord-estul Romaniei, dupa cea din Palas Iași. Starbucks va fi prezent la parterul Iulius Mall Suceava, pe o suprafața de 210 metri patrati, anunța YesComment.ro.

- In acest an in municipiul Suceava s-au turnat covoare asfaltice pe o suprafața de 82.243 de metri patrați de strazi și s-au facut reparații stradale pe o suprafața de 18.470 de metri patrați. Este bilanțul prezentat marți intr-o conferința de presa de viceprimarul Lucian Harșovschi, care a concluzionat…

- Traian Basescu a afirmat, vineri seara, intr-o emisiune a TVR 1, ca Ion Stefan, propus de PNL pentru functia de ministru al Dezvoltarii, "nu e un prost" si a facut avere facand exclusiv afaceri in mediul privat. Basescu l-a ironizat, insa, pentru casa de peste 900 de metri patrati pe care o are,…

- Parcul se va intinde pe o suprafata de circa doua hectare, in partea de nord-vest a municipiului Alexandria, in zona fostei unitati militare. 'Suprafata totala a terenului pe care va fi realizata investitia este de 19.368 de metri patrati. Vegetatia aleasa este una valoroasa, atat din punct de vedere…

- Retailerul internațional de moda Peek & Cloppenburg deschide joi, 3 octombrie , un nou magazin in Iulius Town Timișoara, cu un concept in premiera la nivel internațional. Magazinul este cea mai mare locație a brandului din regiune, cu o suprafața de peste 3.500 mp, dispusa pe doua niveluri. In perioada…

- Lanțul de supermarket-uri Lidl se pregatește pentru construirea unui nou magazin la Alba Iulia, in zona Bazinului Olimpic. Suprafața acestuia va fi de 1.800 de metri patrați și va beneficia de un numar de 155 de locuri de parcare. Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința de…