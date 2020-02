Decretul privind desemnarea lui Florin Citu ca prim-ministru a fost publicat miercuri seara in Monitorul Oficial.



"Se desemneaza domnul Vasile-Florin Citu in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. 2 din Constitutia Romaniei, republicata", se arata in decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Antonia Nita, editor online: Alexandru Cojocaru)