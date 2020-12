Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis il desemneaza in functia de prim-ministru interimar pe Nicolae Ciuca, ministru al Apararii, a fost publicat luni seara in Monitorul Oficial. De asemenea, a fost publicat si decretul prin care seful statului a luat act de demisia lui Ludovic Orban din functia de sef al Executivului. Luni seara, intr-o declaratie sustinuta la Palatul Victoria, Ludovic Orban a anuntat ca demisioneaza din functia de premier. Potrivit unor surse, in cursul zilei de marti, mai multi lideri ai Partidului National Liberal ar urma sa aiba o intalnire cu presedintele Klaus…