Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea potrivit careia decoratiile statului roman nu pot fi conferite cetatenilor care au fost lucratori sau colaboratori ai Securitatii si au desfasurat activitati de politie politica si nici cetatenilor care au fost condamnati la pedeapsa privativa de libertate,…

- Parlamentarii cer, in unanimitate, valabilitatea de 15 ani a permisului auto, așa cum este prevazut și in legislația UE. Din preschimbarea permisului o data la 10 ani, statul roman caștiga peste 700 milioane de lei. Totodata, clinicile medicale, in marea lor majoritate private, incaseaza de la cetațeni…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat joi, in legatura cu situatia Alinei Apostol, condamnata la in inchisoare in China, care a solicitat sa isi execute pedeapsa in Romania, ca ministerul a facut toate demersurile in acest sens, dar doar autoritatile chineze sunt cele care pot decide asupra…

- Este opinia președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Comentind scrisoarea Mitropolitului Vladimir al Chișinaului și al Intregii Moldove catre Patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse la postul de televiziune Vocea Basarabiei, șefa statului a subliniat ca in Moldova "statul nu se implica in…

- Decoratiile nu mai pot fi conferite fostilor lucratori sau colaboratori dovediti ai Securitatii! PROIECT in Senatul Romaniei Decoratiile nu mai pot fi conferite fostilor lucratori sau colaboratori dovediti ai Securitatii! PROIECT in Senatul Romaniei Un amendament introdus de senatorul UDMR Cseke Attila…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a transmis vineri la telefon președintelui israelian, Isaac Herzog, regretul privind victimele rezultate in urma violențelor Hamas impotriva Israelului, condamnand inca o data atacurile teroriste ale gruparii din Gaza, transmite Administrația Prezidențiala intr-un…

- Marcel Ciolacu incepe razboiul cu traficanții de droguri: 'Trebuie intervenit drastic și fara mila!'Premierul Marcel Ciolacu saluta perchezițiile DIICOT și ale Poliției din ultimele zile la traficanții de droguri. El susține ca statul roman trebuie sa lupte mult mai puternic cu acesl flagel.„Am gasit…

- Președintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate un nou incident provocat de atacurile rusești la porturile ucrainene de la Dunare, dupa ce MApN a anunțat sambata ca a gasit noi fragmente de drona in zona localitații Plauru, Tulcea.