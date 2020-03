Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a intalnit cu președintele PES, Serghei Stanisev și cu Frans Timmermans, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene. In urma intalnirii, Ciolacu anunța dezghețarea relațiilor dintre PSD și PES, relații inghețate in mandatul lui Liviu Dragnea, in…

- Insistențele deputatului PNL de Suceava, Angelica Fador, a dat roade. Dupa ce s-a lovit de refuzul Guvernului PSD, Guvernul PNL a rezolvat prin ordonanța de urgența problema foștilor angajați din IPEG-uri. ”Nedreptatea pe care Guvernul PSD nu a vrut sa o rezolve privind drepturile foștilor angajați…

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale va intra la votul deputaților în 28 ianuarie, a anunțat luni președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil în 17 decembrie pentru abrogarea pensiilor speciale. Singurii care…

- Mai mult decat oricand, Romania are acum nevoie de bani. Guvernul a revizuit recent, la rectificarea bugetara, estimarea de deficit pentru 2019 de la 2,76 la suta din PIB (echivalent 28,45 miliarde de lei), la 4,4 la suta din PIB (echivalentul a 46 miliarde de lei). Ca sa funcționeze, este un tabiet…

- Ariel Alvarado, fost presedinte al Federatiei de fotbal din Panama, a fost suspendat pe viata si amendat cu 500.000 de franci elvetieni de FIFA dupa ce a fost gasit vinovat de luare de mita, informeaza Reuters. Alvarado a fost anchetat in legatura cu fapte de coruptie legate de meciuri organizate de…

- Problema furnizarii caldurii si apei calde in Bucuresti nu s-a rezolvat inca, pentru ca Primaria Capitalei refuza sa plateasca in avans gazele naturale, desi conventia de plata a fost deja aprobata in Consiliul General, a informat ELCEN.

- JURNAL ARADEAN. A fost un an plin pentru teatrul aradean, cu o luna plina la inceput, o saptamana a comediei, un festival de teatru nou, unul de animație, altul de teatru clasic. Cum reacționeaza actorii aradeni la astfel de evenimente-maraton? BOGDAN COSTEA. Cred ca un astfel de regim de lucru este…