Decolteul Loredanei scandalizeaza internetul si CNA-ul Decolteul Loredanei scandalizeaza internetul si CNA-ul La aproape 50 de ani, Loredana arata incredibil. Este parca mai sexy si mai provocatoare ca niciodata atat pe retelele de socializare, cat si in aparitiile sale publice. Recent, diva a lansat o piesa si un videoclip in colaborare cu Voltaj, iar rochia purtata de ea in videoclip are un decolteu ametitor ce ii pune in valoare Loredanei bustul generos. Acelasi tip de decolteu l-a afisat vedeta si zilele trecute, atunci cand a participat, alaturi de baietii de la Voltaj, la emisiunea Neatza cu Razvan si Dani de la Antena 1. Loredana a aratat formidabil,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

