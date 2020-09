Un barbat din Corbu a primit patru buletine de vot

Astazi, in jurul orei 09.00, politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au fost sesizati cu privire la faptul ca, la sectia de votare nr. 411 din Corbu, unui alegator i s ar fi distribuit patru buletine de vot. In urma cercetarilor s a stabilit faptul ca, in jurul orei 7.20, din neatentie, un membru… [citeste mai departe]