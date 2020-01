Carlos Ghosn a susținut miercuri la Beirut prima conferința de presa de dupa declanșarea uriașului scandal care l-a facut sa piarda șefia Renault-Nissan, potrivit Hotnews. Ghosn susține ca japonezii nu au vrut in niciun moment sa afle adevarul și l-au tratat in mod brutal, dar a precizat ca nu crede ca in anchetarea sa ar fi implicat și premierul nipon. Fostul șef Renault-Nissan a spus ca e irațional faptul ca anchetarea sa a costat 200 de milioane de dolari, in condițiile in care viza fraude de 20 de milioane.Carlos Ghosn a declarat in prima sa apariție publicade dupa evadarea in ”stil Hollywood”…