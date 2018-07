Declaratii de avere si de interese ale consilierului judetean PNL Costel Stanca. Firma la care este asociat a avut contracte de peste 200.000 de lei (documente)

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, initial, a renuntat la mandatul de consilier judetean in octombrie 2016, liberalul George Mandila revenea in CJ Constanta, dupa incetarea mandatului de ales judetean detinut de liberalul Ovidiu Cupsa.Mandila a fost consilier judetean in legislatura anterioara si membru in Biroul Politic Judetean…

- Dupa scrutinul din 5 iunie 2016, printre noile aparitii in CJC se numara si consilierul judetean ALDE Marcel Savlovschi. Debutul sau in administratia publica judeteana a impus si completarea declaratiei de avere si a declaratiei de interese. Asa am constatat faptul ca, la inceputul mandatului, Marcel…

- In 2016, liberalul Radu Bogdan Matei a schimbat Consiliul Local cu cel Judetean. La startul mandatului, potrivit declaratiei de avere, consilierul judetean PNL detinea un teren intravilan in orasul Ovidiu si un teren agricol in localitatea Aricestii Rahtivani judetul Prahova , dar si trei apartamente…

- Alesii locali, demnitarii, persoanele cu functii de conducere si control, precum si functionarii publici au obligatia sa isi depuna sau sa isi actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele alesilor locali si judeteni asa cum…

- Alesii locali, demnitarii, persoanele cu functii de conducere si control, precum si functionarii publici au obligatia sa isi depuna sau sa isi actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanta continua prezentarea declaratiilor de avere ale alesilor judeteni…

- Alesii locali, demnitarii, persoanele cu functii de conducere si control, precum si functionarii publici au obligatia sa isi depuna sau sa isi actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele consilierilor judeteni, care, potrivit…

- Radu Bogdan Matei, consilier judetean, si medicul primar de ortopedie traumatologie Dumitru Marius Enescu, fostul sef al Directiei de Sanatate Publica din Constanta, au infiintat o societate. In baza cererii nr. 37375 din data de 3.05.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul…

- Palpitații și stupoare a adus ziua de azi pentru Andrei Ignat, fost consilier județean, fost candidat independent la funcția de primar al muncipiului Piatra Neamț! Numele sau a fost vehiculat ca fiind proaspat secretar de stat din MApN, așa cum anunța presa. Presa din Constanța, locul de baștina al…