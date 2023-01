Stiri pe aceeasi tema

- "In acest ritm, in curand vor fi destui eurodeputați corupți in spatele gratiilor pentru a-si forma propria echipa de fotbal in inchisori. Cine știe? Se pot califica chiar și la Campionatul European din 2024" - a scris premierul Viktor Orban pe pagina sa de Twitter, conform Rador. Premierul a comentat…

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a promis luni, 16 ianuarie, un ansamblu de reforme in lupta impotriva coruptiei si „amestecurilor externe” in institutie, zguduita de Qatargate, un scandal de coruptie implicand Qatarul, a informat AFP, preluata de news.ro. „Evenimentele din aceasta…

- Ministrul de Externe al Qatarului, Mohamed bin Abderrahman, a respins in prezenta inaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell, ceea ce a descris drept „inselatoare scurgeri mediatice” in legatura cu Qatargate, o presupusa schema de luare de mita care afecteaza Qatarul,…

- Sumele impresionante confiscate in cursul unor perchezitii care au avut la reședința eurodeputatei Eva Kaili, arestata intr-un dosar de corupție in care este implicat Qatarul, au fost surprinse intr-o fotografie publicata marți de poliția belgiana, preluata de BBC . Imaginea facuta publica de autoritați…

- Vicepresedinta grecoaica a Parlamentului European (PE) Eva Kaili, inculpata si incarcerata cu privire la suspiciuni de coruptie, nu a acceptat nicio "mita din Qatar", da asigurari marti avocatul acesteia, Michalis Dimitrakopoulos, la postul privat grec Open TV, relateaza AFP. "Pozitia sa este ca este…

- ”Pozitia sa este ca este nevinovata. Ea nu are nimic a face cu mita din Qatar”, declara avocatul. Intrebat daca s-au gasit bani in locuinta clientei sale, juristul a raspuns ca ”nu confirm si nici nu dezmint. Exista o confidentialitate”. ”N-am nicio idee daca s-au gasit bani sau cati bani s-au gasit”,…

- Relatarile media ca Ungaria s-a opus prin veto ajutorului financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina sunt „fake news” („stiri false”), a scris marti pe Twitter premierul ungar Viktor Orban, ca reactie la informatiile de la o reuniune la Bruxelles a ministrilor europeni de finante, potrivit agentiei…