Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat marti ca, din nefericire, pandemia de COVID-19 este cea mai garva din ultimul secol si, din pacate, si in Romania efectele devin din ce in ce mai vizibile. Presedintele s-a declarat siderat de modul in care PSD reactioneaza in Parlament in cazul legii…

- Președintele Klaus Iohannis face declarații de presa, la Palatul Cotroceni, la ora 13:00, anunța Administrația Prezidențiala. Declarația președintelui este programata la aceeași ora la care autoritațile anunța noul bilanț al pandemiei de coronavirus, dupa ziua in care Romania a inregistrat un record…

- Comisia Europeana a propus, in data de 24 iunie, un buget al UE de 166,7 miliarde EUR pentru 2021, care va fi completat de granturi in valoare de 211 miliarde EUR și de imprumuturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde EUR in cadrul Next Generation EU, instrumentul temporar de redresare menit sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta. Sefii de stat si de guvern din statele membre ale Uniunii au avut discutii cu privire la elementele incluse in pachetul de masuri de relansare economica propus de catre Comisia Europeana (Next…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la reuniunea Consiliului European, in format videoconferinta. Planul de relansare economica, Cadrul Financiar Multianual 2021 - 2027 si procesul de negociere a relatiilor viitoare dintre UE si Marea Britanie au fost pe ordinea de zi.

- Sefii de stat si de Guvern din UE au vineri in cadrul Consiliului European prima discutie pe tema pachetului de relansare in valoare de 750 miliarde de euro, iar Franta si Germania vor sa se ajunga la un acord pana luna viitoare. "Economia UE inregistreaza o cadere dramatica", le-a spus Lagarde…

- Romania a atras 3,3 miliarde euro de pe pietele externe de capital la costuri atractive in contextul propagarii pandemiei COVID-19, iar fondurile aferente acestei tranzactii au intrat in conturile Trezoreriei pe data de 26 mai, a anuntat, miercuri, Ministerul Finantelor Publice (MFP). La aceste sume,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca va sustine crearea unui fond de redresare economica in cadrul reuniunii de joi a Consiliului European si ca Romania are deja alocate peste 1,5 miliarde de euro pentru sustinerea IMM-urilor, echipamente medicale, somaj tehnic si altele.