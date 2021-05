Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a inceput duminica o calatorie in Grecia pentru a vizita minoritatea musulmana din Tracia, unde a facut declaratii care au provocat imediat critici la Atena, relateaza AFP.



Cavusoglu a vizitat o scoala, un sat si consulatul turc, unde s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii musulmane. ''Am subliniat ca vom sustine hotarat minoritatea turca in lupta ei pentru drepturile sale si am subliniat inca o data sprijinul nostru ferm'', a scris el apoi pe Twitter.

Visited Celal Bayar High School,one of the two…