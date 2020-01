Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-au despartit si s-au impacat de cateva ori, Carmen de la Salciua si Culita Sterp au ingropat securea "razboiului". Ba mai mult, par sa fie mai fericiti ca niciodata. Dupa ce cantareata a postat mai multe fotografii cu cei doi pe retelele de socializare, de data asta a fost randul artistului…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp s-au impacat de curand, spre bucuria fanilor lor.. si, unde era mai potrivit sa Sarbatoreasca marea impacare daca nu undeva la munte. Asfel, imediat dupa Anul Nou, cei doi si-au facut bagajele si au zburat tocmai in Elvetia, la ski.

- Nu s-au mai impotrivit sentimentelor și chiar daca au divorț in urma cu mai bine de 1 an, Carmen de la Salciua și Culita Sterp par mai hotarați ca niciodata sa faca tot posibilul ca relația lor sa funcționeze. Cum este mai dulce impacarea decat intr-o vacanța. Cei doi au ales o destinație pe sufletul…

- Culița Sterp este unul dintre cele mai apreciați artiști de la noi din țara. Acesta este consacrat atat pentru vocea cu care ii incanta pe mii de oameni, dar și pentru relația tumultoasa pe care o are cu Carmen de la Salciua. Dupa ce s-au impacat din nou, cantarețul a fost surprins in mașina cu o alta…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul autohton. Frumoasa lor poveste de dragoste s-a oficializat cu o nunta, insa dupa ceva vreme acestia au divortat. De atunci, cei doi artisti le dau zilnic emotii fanilor, afisandu-se ba impreuna, ba…

- Daca mulți o cunosc pe Carmen de la Salciua de cand aceasta a aparut la brațul lui Culița Sterp, mulți sunt și cei care nu știu faptul ca Carmen de la Salciua a avut o legatura puternica cu Regele Manelelor, Nicolae Guța.

- Vestea ca Culita Sterp si Carmen de la Salciua s-au impacat a bucurat pe toata lumea. Chiar daca cei doi s-au despartit cu scandal si putini mai credeau in sansele lor de revenire, ei bine, sentimentele au fost mai puternice, iar dragostea i-a unit.

„Ne-am ingropat dar nu am realizat ca noi suntem...Semințe ! Și...Iata-ne, din nou zambind!La mulți ani ție: Barbatului care m-a condus pana in fața lui Dumnezeu, omului…