- In 2023, inspectorii Agenția Naționala de Administrare Fiscala au efectuat 77.129 verificari fiscale și antifrauda (inspecții fiscale, controale antifrauda, verificari documentare) in cadrul carora au identificat și recalculat obligații fiscale datorate bugetului de stat in cuantum de 10,62 miliarde…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta miercuri, 31 ianuarie, ca inspectorii Direcției generale antifrauda fiscala (DGAF) au descoperit o firma din Bucuresti care activeaza pe piața de transport alternativ de persoane care a prejudiciat bugetul statului cu peste 9,7 milioane de lei.In cazul…

- ”Avand in vedere propunerea ministrului finantelor formulata prin Adresa nr. 7.557 din 18 ianuarie 2024, inregistrata la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/563 din 18 ianuarie 2024, in temeiul art. 29 si al art. 31 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat, sambata, ca, in ianuarie, "dupa Boboteaza, va iesi public si va cere premierului revocarea din functie a catorva conducatori din cadrul institutiilor cele mai importante din Romania: Agentia Nationala de Administrare Fiscala ANAF si Autoritatea Vamala Romana…

- ANAF vinde mașini Volkswagen și Hyundai cu 1.000 de euro. Cand e licitația Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) vinde, prin birourile din Arad, mai multe autoturisme sechestrate de la datornici, la preturi care pornesc de la 1.000 de euro, licitatiile fiind programate in luna ianuarie. ANAF…

- Ministerul Finanțelor, prin Agenția Naționala de Administrare Fiscala, avertizeaza asupra unei noi tentative de spam folosind numele instituției. De aceasta data se apeleaza la sistemul de facturare electronic, devenit obligatoriu de curand. In consecința, ANAF atenționeaza asupra unei campanii de mesaje…

- A fost publicata “Brosura privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzactionarea jetoanelor nefungibile (NFT, dupa termenul englezesc nonfungible token)”, care aduce clarificari despre tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din vanzarea…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a scos la licitație mai multe mașini in ultima perioada. UN BMW 523i, vechi de 16 ani, inmatriculat in Timiș, se vinde cu un preț incredibil. BMW-ul e la prima licitație, care va avea loc pe 18 decembrie 2023, la ora 14:00, la sediul ANAF Timiș. Potrivit…