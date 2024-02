Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistența contribuabili/Servicii oferite contribuabililor, un material informativ despre Declarația unica – Formular 212 privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia se completeaza si se depune de catre…

- Sistemul e-Factura are in continuare probleme! Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) au anunțat ca formatul facturilor la energie electrica si gaze este incompatibil cu sistemul. Pe data de 23 noiembrie 2023, Asociatia Furnizorilor…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat o broșura privind Declarația Unica 2024 (Formular 212), care conține informații precum: cine, cand și cum o depune, dar și daca declarația poate fi corectata.

- O noua campanie de mesaje false, transmise in numele Fiscului, prin care contribuabilii sunt rugati sa furnizeze informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza, se deruleaza in prezent, avertizeaza Agentia Nationala de Administrare…

- 90% dintre marii contribuabili s-au conformat la declarare in privința SAF-T (Declarația 406), ceea ce inseamna ca restul au probleme din acest punct de vedere, conform declarațiilor Magdalenei Gradinaru, Director General Adjunct, Activitatea de Control Fiscal, DGAMC, Agenția Naționala de Administrare…

- Camera de Comert si Industrie Covasna a lansat un ghid pentru inrolarea in Spatiul Privat Virtual si transmiterea prin sistemul e-Factura. Ghidul este destinat intreprinzatorilor privati, pentru a intelege mai bine demersurile pe care trebuie sa le faca pentru a se conforma noului cadru normativ. Acesta…

- Taxa pe lux in 2024: DECLARAȚIA privind impozitul special pentru case sau mașini scumpe, publicata de ANAF in dezbatere publica Taxa pe lux in 2024: declarația privind impozitul special pentru case sau mașini scumpe. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat joi, in dezbatere publica,…