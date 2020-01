Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala din Romania (A.N.A.F.), in calitate de Beneficiar, implementeaza incepand cu data de 14 decembrie 2018, pentru o perioada de 24 de luni, proiectul intitulat „Consolidarea capacitații Agenției Naționale de Administrare Fiscala de a susține inițiativele de modernizare”…

- ​Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) invita reprezentanții firmelor, în perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020, la sesiuni de asistența pe teme ce decurg din constatari ale organelor de control din ANAF. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Doua comunicate transmise de Fiscul carasean te fac sa clipesti de trei ori si sa te intrebi daca sunt sau nu emise de acea autoritate de stat care strange vistieria tarii. Unul dintre ele informeaza ca Fiscul nu face descinderi, ca au ei metodele lor, iar celalalt ne spune ca smecherii care…

- Referitor la articolele aparute in spatiul public, cu privire la posibilele actiuni de control demarate de ANAF in perioada urmatoare, este important sa facem urmatoarele precizari:"Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu are in prezent in derulare astfel de actiuni de verificare. Pentru combaterea…

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…

- Lantul de sali de jocuri Game World a anuntat, luni, lansarea primei editii a programului Bursele Game World, destinat studentilor de la toate facultatile de psihologie acreditate din Romania. Initiativa completeaza seria de actiuni prin care compania aniverseaza 20 de ani de activitate pe piata…

- Camerele de supraveghere ale unui restaurant din statiunea Mamaia au surprins momentul in care un inspector de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) din Romania, venit sa controleze localul, a cazut in piscina.Potrivit publicatiei gandul.

- Mai mulți cititori ne roaga sa redam termenele pentru depunerea Declarației 112, urmare a ultimelor modificari legislative. Declaratia 112 se depune: 1) Lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru care se platesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau…