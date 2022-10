Decizii în vreme de război. Rușii nu renunță la ora de vară în teritoriile ucrainene anexate ilegal In teritoriile temporar ocupate din regiunea ucraineana Zaporojie, militarii rusi le-au interzis localnicilor sa treaca la ora de iarna – transmite agentia de presa Ukrinform, citata de RADOR. „Existența in afara realitații și intr-o lume inventata de dictator este ceva caracteristic Rusiei. Acum, ocupanții doresc ca locuitorii teritoriilor temporar ocupate sa fie taiați de intreaga […] The post Decizii in vreme de razboi. Rușii nu renunța la ora de vara in teritoriile ucrainene anexate ilegal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

