Decizii importante luate astăzi de Comisia Situații Excepționale – dispoziția nr.8 CHIȘINAU, 28 mart – Sputnik. Dispoziția nr.8 a Comisiei Situații Excepționale (CSE) stabilește, intre altele, dreptul conducatorilor unitaților bugetare de a stabili, prin derogare de la lege, durata concediilor salariaților, rechemarea din concedii, repartizarea timpului de munca etc.. © Sputnik / Rodion Proca Inca 32 de cazuri de COVID-19 anunțate astazi in Republica Moldova - Video Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020, declarate de odihna, vor fi incluse in tabelul de evidența a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie ca zile lucrate. Pe… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

- In total, lucratori medicali infectați cu COVID-19 in sistemul medical sunt: medici - 9, felceri/asistente medicale- 19, infermiere - 7, șoferi - 1, se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.

- Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de Rezerva al Guvernului 36,028 milioane lei catre Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea echipamentelor de protecție cu scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19.

